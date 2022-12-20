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2 часа назад

Поздняков рассказал о плане ОКР на случай недопуска россиян на Олимпиаду в Париже

ТАССиещё 11

Олимпийский комитет России (ОКР) будет реализовывать альтернативный сценарий и готовить новое поколение спортсменов в случае недопуска атлетов на Олимпийские игры 2024 года. Об этом во вторник во время выступления на Олимпийском собрании в Москве заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков рассказал о плане ОКР на случай недопуска россиян на Олимпиаду в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. Из-за санкций МОК многие российские спортсмены могут пропустить квалификационные соревнования к Олимпийским играм 2024 года.

"Приоритетный сценарий - российские спортсмены примут участие в Олимпиаде 2024 года, пройдя отбор. В ином случае будет реализован альтернативный сценарий. Будет реализована программа олимпийских видов спорта, направленная на формирование спортивного резерва и воспитание молодежи. Цель - подготовка нового поколения спортсменов, чтобы на следующих Играх после Парижа, в Лос-Анджелесе, войти в тройку общего зачета", - сказал Поздняков.

В декабре президент Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс выступила с предложением допустить россиян к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Около спорта,Станислав Поздняков,
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