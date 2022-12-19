Олимпийский чемпион Мишин насмерть сбил пешехода

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает «Столица С».
По данным источника, инцидент произошел 12 октября. Сообщается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте и скончался на месте. Мишин снял номера и покинул место ДТП. Источник сообщает, что автотехническая экспертиза установила, что у спортсмена не было шансов избежать столкновения с пешеходом. Назначено новое исследование. В случае, если оно покажет такие же выводы, то в связи с отсутствием состава преступления дело будет прекращено.
Кроме того, сообщается, что олимпийский чемпион неоднократно получал штрафы из-за нарушения уровня тонировки. За прошедший год он 14 раз нарушал правила ПДД.
Мишин является олимпийским чемпионом 2004 года, чемпионом мира 2007 года, чемпионом Европы 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 и 2013 годов.
Ранее сообщалось, что житель Ярославля Арсен Согомонян помог инспекторам ГИБДД задержать мужчину, который на автомобиле врезался в другую машину и угрожал инспекторам ножом.