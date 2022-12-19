Олимпийский чемпион Мишин насмерть сбил пешехода

По данным источника, инцидент произошел 12 октября. Сообщается, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте и скончался на месте. Мишин снял номера и покинул место ДТП. Источник сообщает, что автотехническая экспертиза установила, что у спортсмена не было шансов избежать столкновения с пешеходом. Назначено новое исследование. В случае, если оно покажет такие же выводы, то в связи с отсутствием состава преступления дело будет прекращено.