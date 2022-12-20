Путин поручил создать оргкомитет по проведению «Игр будущего»

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении соревнований «Игры будущего» в 2024 году в Казани.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации 19 декабря. Глава государства поручил правительству РФ образовать оргкомитет по подготовке и проведению Игр, в то время как МИД РФ поручено оказать содействие в продвижении соревнований.
В рамках «Игр будущего» пройдут соревнования в 16 дисциплинах, объединяющих классический спорт и киберспорт.
Вице-премьер Чернышенко:
«Аудитория «Игр Будущего-2024» в Казани будет, предположительно, в 7 раз больше, чем у Олимпийских игр»