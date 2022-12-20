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54 минуты назад

Борзаковский стал новым председателем комиссии спортсменов Олимпийского комитета России

ТАССиещё 1

Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский сменил двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию Софью Великую на посту председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с Олимпийского собрания, которое проходит во вторник в Москве.

Борзаковский стал новым председателем комиссии спортсменов ОКР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Великой 37 лет, она является двукратной олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях и трехкратным серебряным призером Олимпиад в личном турнире по сабле. Также в ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Борзаковскому 41 год, с 2016 года он входит в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. 1 октября 2021 года он покинул пост главного тренера сборной России по легкой атлетике, который занимал с 2015 года. В настоящее время Борзаковский является спортивным директором Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Во время спортивной карьеры Борзаковский стал победителем Олимпийских игр в 2004 году в беге на 800 м, в его активе две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, золотая и серебряная награды чемпионатов Европы, победа на чемпионате мира в помещении. С 2016 по 2019 год он был вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

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