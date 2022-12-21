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1 час назад

«Наша Евочка». Большунов выложил фотографию с пятимесячной дочерью

Чемпионат.com

Трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года российский лыжник Александр Большунов опубликовал новую фотографию в социальных сетях, на которой держит на руках пятимесячную дочь.

«Наша Евочка». Большунов выложил фотографию с пятимесячной дочерью
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На фото спортсмен стоит с ребёнком на руках на фоне заснеженных сосен и улыбается, глядя на неё.

«Наша Евочка», — написал Большунов, добавив эмодзи в виде сердца.

Напомним, супруга 25-летнего Большунова бывшая лыжница Анна Жеребятьева родила ему дочь 27 августа.

Александр Большунов — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

Во вчерашней 30-километровой коньковой разделке на четвёртом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Большунов занял третье место. Выиграл гонку Артём Мальцев.

Около спорта,Анна Жеребятьева,Александр Большунов,Артем Мальцев,
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