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29 минут назад

РЕН ТВ: убитым из-за девушки в Саранске оказался чемпион России по гонкам на BMX

Газета.Ruиещё 3

Стали известны подробности о погибшем в Саранске мужчине, который заступился за девушку.

В Саранске убит чемпион России по BMX-гонкам
Фото: СоцсетиСоцсети

Убитым, по данным РЕН ТВ, оказался 41-летний Владимир Левин, чемпион России по гонкам на BMX 2000 года.

Как отметили журналисты, Левин стоял у истоков российских BMX-гонок.

В ночь на 24 декабря 2022 года в баре в Ленинском районе Саранска произошла ссора между Левиным и 28-летним местным жителем. Предполагается, что поругались они из-за девушки.

На следующий день мужчины и их товарищи встретились, чтобы выяснить отношения. Завязалась драка, во время которой Левин получил удар ножом и скончался на месте происшествия.

Брат Левина рассказал подробности инцидента и указал, что смертельный удар нанес ему не тот человек, с которым он повздорил в баре.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. «Убийство».

Около спорта,Владимир Левин,
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