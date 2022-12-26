Пианист Мацуев назвал Роналду главным спортивным разочарованием 2022 года

«Разочарование года — это все-таки Криштиану Роналду, который не заслуживает окончания такой карьеры. У него сейчас смазанный отрезок карьеры: впервые в жизни на лавке оказался, все очень печально.



Но для меня одинаково великие и Роналду, и Месси», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».