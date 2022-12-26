Пианист Мацуев назвал Роналду главным спортивным разочарованием 2022 года

Народный артист России Денис Мацуев высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.
По его словам, 37-летний форвард стал одним из главных разочарований уходящего года.
«Разочарование года — это все-таки Криштиану Роналду, который не заслуживает окончания такой карьеры. У него сейчас смазанный отрезок карьеры: впервые в жизни на лавке оказался, все очень печально.
Но для меня одинаково великие и Роналду, и Месси», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».
10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных.
Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе.
Стоит отметить, что игрок, появившийся вместо Роналду в стартовом составе, отметился хет-триком в матче 1/8 финала.