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41 минуту назад

Пианист Мацуев назвал Роналду главным спортивным разочарованием 2022 года

Газета.Ru

Народный артист России Денис Мацуев высказался о португальском нападающем Криштиану Роналду.

Пианист Мацуев назвал Роналду главным спортивным разочарованием 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, 37-летний форвард стал одним из главных разочарований уходящего года.

«Разочарование года — это все-таки Криштиану Роналду, который не заслуживает окончания такой карьеры. У него сейчас смазанный отрезок карьеры: впервые в жизни на лавке оказался, все очень печально.

Но для меня одинаково великие и Роналду, и Месси», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

10 декабря сборная Португалии в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре уступила Марокко со счетом 0:1. Роналду начинал этот матч на скамейке запасных.

Полузащитник появился на поле лишь на 51-й минуте и не отметился результативными действиями. Роналду в матче против Швейцарии в 1/8 финала также остался в запасе.

Стоит отметить, что игрок, появившийся вместо Роналду в стартовом составе, отметился хет-триком в матче 1/8 финала.

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