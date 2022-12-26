Защитник "Факела" сравнил россиян и европейцев

– Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста.



Но я бы отдал своего ребенка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть.



А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей. Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».