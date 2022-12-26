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1 час назад

«В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. А в Европе больше позитивных – уровень доходов примерно равный». Защитник «Факела» Суслов о менталитете

Sports.ruиещё 1

Защитник «Факела» Кирилл Суслов высказался о разнице в менталитете россиян и европейцев.

Защитник "Факела" сравнил россиян и европейцев
Фото: Sports.ruSports.ru

– Сейчас поколение тепличных футболистов?

– Да, я их в шутку называю поколением Pepsi. Они говорят: «Ой, я не хочу», «У меня это болит», а мы знали, что у нас один шанс, и надо им воспользоваться.

– Поколению Pepsi нужно стремиться в Европу по примеру Головина и Миранчука?

– Молодым футболистам в любом случае нужно стремиться выходить из зоны комфорта, если они хотят роста.

Но я бы отдал своего ребенка в европейскую академию, чтобы он там развивался и тренировался. Там другая ментальность и другой подход. В России люди агрессивные, вечно чего-то требуют. У нас принято возмущаться, почему этот зарабатывает столько, а этот столько. Естественно, не везде и не все, но большая часть.

А в Европе я встречал больше доброжелательных и позитивных людей. Почему там так? Потому что уровень доходов примерно равный у людей, минимальные пособия и пенсии – 120 тысяч рублей, – сказал футболист, выступавший за норвежский клуб «Конгсвингер».

Около спорта,Кирилл Суслов,
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