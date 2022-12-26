Белорусскую чемпионку заочно приговорили к 12 годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил уехавших из Беларуси основателей фонда спортивной солидарности Александру Герасименю и Александра Опейкина к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает агентство БелТА.

Основателей фонда признали виновными в действиях, направленных на нанесении вреда национальной безопасности Белоруссии. На заседании суда обвиняемые не присутствовали. Уточняется, что решение Минского городского суда не является окончательным и может быть обжаловано.

Фигурантам дела было инкриминировано создание объединения «Белорусский фонд спортивной солидарности», которое было признано экстремистским формированием. Кроме того, Герасименю и Олейкина признали виновными в публичном распространении фейках о ходе президентской кампании 2020 года, а также в обращении к третьим сторонам с призывом о введении санкций в отношении организаций Беларуси.