Обязательный взнос России в WADA в 2023 году составит около $1,2 млн

Ежегодный обязательный взнос России во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2023 году составит около $1,2 млн. Об этом в интервью ТАСС сообщила в среду генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.
"Все платежи в WADA, которые осуществляет РУСАДА, проходят в установленные сроки, - сказала Логинова. - У нас были опасения, что возникнут сложности с переводом денежных средств, поэтому оплачивали малыми частями".
"Что касается ежегодного взноса, то этот платеж производится не РУСАДА, а Минспортом РФ. Взнос за 2022 год был оплачен еще в январе. Размер взноса на 2023 год составит около $1,2 млн. Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году", - добавила собеседница ТАСС.
Взнос России в WADA в 2022 году составил $1 млн 177 тыс. 557. В 2021 году РФ заплатила $1 млн 091 тыс. 877. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2022 году должны были внести США ($3 млн 166 тыс. 477) и Канада ($1 млн 583 тыс. 238).
Российское антидопинговое агентство в настоящее время не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.