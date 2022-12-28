Обязательный взнос России в WADA в 2023 году составит около $1,2 млн

"Что касается ежегодного взноса, то этот платеж производится не РУСАДА, а Минспортом РФ. Взнос за 2022 год был оплачен еще в январе. Размер взноса на 2023 год составит около $1,2 млн. Насколько я знаю, решение об оплате будет приниматься в следующем году", - добавила собеседница ТАСС.