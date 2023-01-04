Как Россию исключили из спорта

После начала российской спецоперации на Украине спортивные организации начали массово отстранять россиян от международных соревнований. Куда больше не могут ездить российские спортсмены, и возможно ли снятие запрета, разбирался «Рамблер».

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На Украине с 24 февраля проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции.

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28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не разрешать российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. В МОК заявили, что атлеты из этих стран должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды.

Фигурное катание

На фоне этого Международный союз конькобежцев объявил об отстранении россиян от соревнований. Чемпионат мира по фигурному катанию во Франции прошел без россиян.

Также российские спортсмены не смогли принять участия в серии этапов Гран-при и опустились в рейтинге. При этом Федерация фигурного катания Швеции заявила, что деятельность с участием спортсменов из России и Белоруссии противоречит основным ценностям организации и может нанести ущерб репутации шведского спорта. После чего в Стокгольме были отменены мастер-классы серебряного призера ОИ-2022 в Пекине Александры Трусовой, которые должны были пройти 27-28 августа.

Однако позднее стало известно, что ISU выдвинула кандидатуру олимпийской чемпионки 2022 года Анны Щербаковой на получение награды «Самый ценный фигурист года». Фигуристка стала единственным представителем России в списке. Также в число номинантов вошли Каори Сакамото Юма Кагияма, Сёма Уно из Японии, Натан Чен (США), японская пара Рику Миура/ Рюити Кихара, китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В свою очередь Украинская федерация фигурного катания потребовала исключить Щербакову из списка, пишет РБК.

«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить ее из списка номинантов», — говорится в заявлении организации.

Лыжные виды спорта

Также от международных соревнований были отстранены и российские лыжники. В октябре стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2022/23, пишет ТАСС.

Решение было принято на заседании совета FIS. Российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу, лыжному двоеборью и прыжках с трамплина.

«В соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета FIS продолжит свою политику, не позволяющую российским и белорусским командам и спортсменам участвовать во всех соревнованиях FIS», - отметили в пресс-службе организации.

Волейбол

Международная федерация волейбола (FIVB) 1 марта также последовала призыву МОК и отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

В конце октября пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила, что FIVB составила список участников квалификации на Олимпиаду в Париже. Список составлен на основе рейтинга, но ни женской, ни мужской российской волейбольной команды в нем нет.

Наши женщины пока занимают восьмую строчку, а мужчины — пятую. Поэтому недопуск к квалификационным турнирам еще не лишает сборные России шансов на попадание на Олимпиаду, напоминает «Спорт-Экспресс».

Во Всероссийской федерации волейбола также заявили, что у сборных России есть шансы войти в список участников Олимпийских игр в Париже по результатам рейтинга. «Шансы на это достаточно высокие. Нас ограничивает невозможность играть в международных соревнованиях. Но мы до последнего будем рассчитывать на возможность выступить на Олимпийских играх», - отметил представитель федерации.

Футбол

ФИФА и УЕФА также приняли решение отстранить сборную России по футболу и российские клубы от международных турниров. Национальная команда должна была сыграть с командой Польши в полуфинале плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре, однако матч так и не был сыгран.

В выступлении в 1/8 финала Лиги Европы было отказано и московскому «Спартаку». Российская команда должна была сыграть против немецкого «Лейпцига». Россия пыталась оспорить решение об отстранении, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его законным.

На фоне этого в Российском футбольном союзе началось обсуждение возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Это позволило бы участвовать в турнирах под эгидой конфедерации и в Кубке Азии.

При этом недавно стало известно о планах УЕФА впервые после введения санкций ослабить ограничения и провести соревнования в России. В частности, в мае 2023 года планируется провести международный турнир развития УЕФА для юношеских сборных в Волгограде.

Источники «РБК Спорт» в РФС уточнили, что соревнования входят в программу проведения турниров развития УЕФА среди юношей и девушек до 16 лет. По их словам, предполагается послабление только в отношении молодежи. Вместе с тем речи о послаблениях для клубов и сборной России пока не идет.

Также от международных соревнований были отстранены российские хоккеисты, гандболисты, баскетболисты. Запрет выступать на международных соревнованиях был наложен на российских представителей практически всех видов спорта, за исключением большого тенниса, шахмат, автоспорта, UFC.

Попытки вернуть Россию в международный спорт

Однако в середине декабря на олимпийском саммите неожиданно прозвучало предложение, каким может быть глобальное решение для возвращения России к мировому спорту: Олимпийский совет Азии предложил разрешить россиянам и белорусам выступать на азиатских турнирах, в том числе отборочных к Олимпиаде-2024.

При этом на саммите G20, который прошел 15-16 ноября на Бали, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал не политизировать спорт и выступил за то, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны без исключения. А глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что «недопуск россиян к соревнованиям отбрасывает олимпийское движение назад», назвав их возвращение «важным». При этом она отметила, что спортсмены РФ не должны выступать под национальным флагом и гимном.