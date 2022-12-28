Рудковская: Плющенко не выступит на премьере шоу «Снегурочка»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не сможет исполнить роль в шоу «Снегурочка» из за гриппа, сообщила его супруга Яна Рудковская .

Премьера шоу с участием серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой проходит на «ВТБ Арене» в Москве.— 39,4, 39 — температура два дня подряд у Евгения Плющенко. Многие из вас пришли посмотреть на моего мужа. Но врачи не смогли его сегодня поднять. У него грипп. У нас замена. Его роль будет катать Александр Самарин.