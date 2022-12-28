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22 минуты назад

Рудковская рассказала, что Плющенко не выступит на премьере шоу из-за высокой температуры

Матч ТВ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко не сможет исполнить роль в шоу «Снегурочка» из за гриппа, сообщила его супруга Яна Рудковская.

Рудковская: Плющенко не выступит на премьере шоу «Снегурочка»
Фото: ТАССТАСС

Премьера шоу с участием серебряного призера Олимпийских игр Александры Трусовой проходит на «ВТБ Арене» в Москве.— 39,4, 39 — температура два дня подряд у Евгения Плющенко. Многие из вас пришли посмотреть на моего мужа. Но врачи не смогли его сегодня поднять. У него грипп. У нас замена. Его роль будет катать Александр Самарин.

Хорошая новость: Саша Трусова выздоровела. Она катается за себя, за Евгения Викторовича и всю нашу команду, — сказала Рудковская.

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