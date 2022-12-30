От санкций до защитных мер. Российский спорт пережил самый трудный год

Российский спорт в уходящем году угодил в жернова геополитического противостояния с Западом. Начиная с марта профессиональные спортсмены страны последовательно лишались возможности выступать на международных соревнованиях, не щадили почти никого, даже звезд мировой величины - олимпийское движение губило их карьеры, закрывая глаза на собственные декларации о недопустимости дискриминации по национальному признаку.

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Российскому спорту удалось выстоять после сокрушительного удара: он сохранил ведущих атлетов, восполнил оскудевший соревновательный календарь и наладил сотрудничество с дружественными странами. Теперь в числе приоритетных задач - возвращение на международную арену в условиях продолжающихся боевых действий на Украине. В планах спортивного руководства страны нет намерения проводить политику изоляционизма и демонстративно бойкотировать Олимпийские игры.

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Судьба многих российских спортсменов сейчас находится в руках Международного олимпийского комитета (МОК) - краеугольного камня архитектуры современного мирового спорта, если оставить за скобками профессиональные лиги и ассоциации. Владельцу прав на Олимпийские игры сейчас подконтрольны большинство международных федераций - без его финансовой поддержки они рискуют прекратить существование. В то же время суверенитет МОК тоже мнимый: помимо гуманистических принципов, организация дорожит солидным бюджетом - за предыдущие четыре года она заработала $7,6 млрд, из которых значительная часть - от рекламных контрактов с западными компаниями и телеканалами.

Балансируя между продвижением олимпийских ценностей и коммерческой выгодой, МОК сформулировал оригинальное толкование необходимости отстранения россиян и белорусов. Он выпустил рекомендацию, которая для многих международных федераций фактически стала обязательной к действию, - применять в отношении данных спортсменов "защитные меры". Было объявлено, что российским и белорусским спортсменам в условиях масштабного противостояния стран на международных стартах грозит опасность, олимпийскому движению - политизация.

Защитные меры

Вместе с тем глава МОК Томас Бах несколько раз успел осудить правительство Великобритании за вмешательство в проведение Уимблдонского турнира в вопросе допуска российских и белорусских теннисистов (Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация не последовали рекомендации МОК).

В многочисленных заявлениях МОК по теме отстранения россиян читаются противоречия и двойные стандарты, особенно если учесть, что "защитные меры" прежде не применялись к спортсменам стран, вовлеченных в вооруженные конфликты. Такая риторика позволяла тянуть время, которое было необходимо для разрешения возникшей дилеммы. Первая попытка была предпринята в декабре: на Олимпийском саммите одобрили предложение не применять "защитные меры" в Азии. Такой шаг открывает дорогу российским спортсменам на региональные соревнования, в том числе на те, которые будут отборочными к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Ожидается, что обновленную рекомендацию по вопросу допуска россиян исполком МОК представит в январе, тогда и будет понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация.

Нельзя исключать, что для участия в азиатских соревнованиях общероссийским спортивным федерациям даже не понадобится оставлять европейские конфедерации. Однако некоторые из них уже сейчас готовы сменить "прописку" по собственной инициативе. Первопроходцем должны выступить шахматисты (они тоже сохранили право выступать в личных международных турнирах): ожидается, что в январе Федерация шахмат России будет принята в Азиатскую шахматную федерацию. Не утихают разговоры и вокруг подобного перехода Российского футбольного союза, который обеспокоен вопросом участия сборных и клубов в международных турнирах, в первую очередь - в отборе к чемпионату мира 2026 года. Чемпионат Европы 2024 года сборная России по политическим причинам уже точно пропустит.

Последний крупный международный старт для российского спорта - зимние Олимпийские игры в Пекине. В феврале спортсмены страны завоевали 32 медали, девять из которых - высшего достоинства. Треть - на счету лыжников, из числа которых главным героем стал Александр Большунов - у него три золота, серебро и бронза. Высокие результаты показали и российские фигуристы, однако их выступление смазала загадочная допинговая история Камилы Валиевой, в которой до сих пор не поставлена точка.

В медальном зачете сборная заняла девятое место, не все национальные команды - в первую очередь саночники, бобслеисты, сноубордисты, керлингисты - сумели выполнить поставленные на Игры задачи, меж тем сборной было по силам бороться за тройку сильнейших.

Российским паралимпийцам шанса побороться за медали и вовсе не предоставили. 3 марта - за день до старта Игр - под нажимом западных политиков и на фоне угроз объявления бойкотов Международный паралимпийский комитет отменил свое же решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям. "Ситуация, конечно, чудовищная, - заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И это, конечно, позор для Международного паралимпийского комитета, по-другому я не могу сказать". Отсутствие Игр отстраненным паралимпийцам отчасти компенсировали оперативно организованные альтернативные соревнования "Мы вместе. Спорт", которые прошли в Ханты-Мансийске. В октябре аналогичный турнир по летним видам спорта прошел в Сочи.

Санкции

Проведение в России соревнований в связи с геополитической обстановкой тоже трансформировалось. У рекомендации МОК была вторая часть - "санкции". Они, в частности, запрещают спортсменам выступать на соревнованиях с национальной символикой и гимном, стране - проводить соревнования под эгидами международных федерациий.

Поводом для их введения стало нарушение олимпийского перемирия - спецоперация началась в перерыве между Олимпиадой и Паралимпиадой в Пекине. И это еще одна придумка МОК - обязательной силой соответствующая резолюция ООН не обладает и прежде подобные санкции не применялись. Более того, для Игр в Пекине олимпийское перемирие не подписали 20 стран, в числе которых оказались США, Великобритания, Канада и Австралия.

"Санкционной" рекомендации МОК последовали почти все спортивные организации, в том числе теннисные ассоциации - допущенные сейчас до стартов российские спортсмены могут выступать только в нейтральном статусе. Одновременно с этим Россия начала терять права на проведение запланированных турниров - мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, чемпионата мира по хоккею 2023 года, Универсиады 2023 года, чемпионата мира по хоккею с мячом 2023 года и ряда других стартов.

Начались "чистки" и в международных федерациях - они стали приостанавливать членство России. В "черный список", например, попали российский биатлон и паралимпийское движение. Временно с поста главы Международной федерации фехтования ушел Алишер Усманов, Сергей Соловейчик покинул должность президента Европейского союза дзюдо, Станислав Поздняков - главы Европейской конфедерации фехтования, Борис Скрынник перестал руководить Международной федерацией хоккея с мячом, Владимир Лисин не смог переизбраться на пост президента Международной федерации спортивной стрельбы.

Но были и положительные примеры невмешательства политики в спорт: Аркадия Дворковича переизбрали на пост главы Международной шахматной федерации, Татьяна Ардабьева сохранила пост президента Европейской конфедерации современного пятиборья, Наталья Галкина, занимавшая должность генерального секретаря Российской федерации баскетбола, в августе перешла работать в центральный офис Международной федерации баскетбола. Продолжает руководить Международной федерацией бокса Умар Кремлев, однако возглавляемая им организация пока не закончила конфронтацию с МОК, который еще в 2019 году лишил ее статуса признания и теперь грозится исключить бокс из олимпийской программы. В отличие от других международных федераций, IBA не только не отстранила российских и белорусских спортсменов, но и позволяет им выступать на соревнованиях с национальными символами.

Внутренний рынок

Санкционное давление оказало влияние и на российские футбольные клубы. Сборная страны была лишена возможности побороться за путевку на чемпионат мира, после Международная федерация футбола разрешила иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами, что спровоцировало отток легионеров из Российской премьер-лиги. Особенно сильно пострадал "Краснодар", который потерял всех иностранцев, включая только назначенного на должность главного тренера команды немца Даниэля Фарке. Всего из России уехало порядка 40 легионеров. Попытки российской стороны добиться отмены этих решений в судебных инстанциях успехом не увенчались.

Подобного решения требовали и от Международной федерация хоккея в отношении игроков клубов Континентальной хоккейной лиги, однако юридических обоснований для этого не нашлось.

Несмотря на вызовы, которые связаны и с нехваткой иностранного оборудования и инвентаря, спортивная жизнь в России не остановилась. Для представителей летних видов спорта была успешно проведена Спартакиада, победители и призеры которой получали призовые, эквивалентные тем, что им выплачивали за успешное выступление на чемпионатах мира. В Казани прошли международные соревнования по водным видам спорта "Игры дружбы". Насыщенный календарь составлен и для "зимников".

Ряд российские спортсменов на внутренних соревнованиях сумели показать лучшие результаты в мире. Анжелика Сидорова на чемпионате Москвы в прыжках с шестом взяла высоту 4,86 м, превзойдя на сантиметр победный результат американки Кэти Нажотт на чемпионате мира. Климент Колесников на чемпионате России на короткой воде установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине (22,11), который держался восемь лет. Российские фигуристки Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева на чемпионате России во время прокатов произвольных программ исполнили элементы ультра-си (четверные и/или тройной аксель).

Мировые лыжные гонки лишились двух ярких звезд - олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова, которые сейчас бьются друг с другом на Кубке России, в то время как Кубок мира без российских спортсменов превратился в чемпионат Норвегии. Сложно считать полноценными чемпионками мира победительниц соревнований по синхронному плаванию, где россиянки не проигрывали более 20 лет. Похожая ситуация и в художественной гимнастике.

Всего в 2022 году в России было проведено почти 13 тыс. соревнований, и в следующем эта цифра меньше не станет. "Ни о какой комплексной изоляции России речи не идет, у наших недоброжелателей ничего не получилось", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, подводя итоги спортивного года.

Также ведется работа по развитию и восстановлению спорта на новых территориях России - в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонскими областях. С февраля около 1 400 спортсменов и свыше 200 тренеров с новых территорий регулярно занимались и тренировались в 28 регионах, участвовали в спортивных состязаниях. В ДНР было восстановлено 11 спортивных объектов, осуществлено строительство двух новых физкультурно-оздоровительных сооружений, по 20 объектам начаты работы по устранению повреждений.

Игры дружбы

Одновременно с этим Россия наращивает сотрудничество в спортивной сфере со странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия) и СНГ.

В декабре в провинции Цзилинь прошли Российско-китайские зимние молодежные игры, в программе были соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, керлингу и фристайлу. В рамках перекрестных годов спорта летом в Чунцине также пройдут Российско-китайские летние молодежные игры.

Ведется подготовка к проведению Международного фестиваля университетского спорта, который состоится в августе-сентябре 2023 года в Екатеринбурге при участии университетских команд из этих стран и других государств. Соревнования будут проходить по 14 видам спорта, будут разыграны 193 комплекта медалей.

Развиваются в стране и фиджитал-игры, которые совмещают классический спорт и цифровые технологии, что привлекает интерес молодежи. В 2024 году в Казани пройдут первые в мире "Игры будущего". Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Конец года был отмечен истечением срока санкций, которые были наложены решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в декабре 2020 по делу о базе данных московской лаборатории. Теперь в случае отмены рекомендация МОК российские спортсмены вновь смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны, а в честь их побед будет звучать национальный гимн.