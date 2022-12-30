Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Насколько эффективны рынки ставок на спорт?

Партнерский материал

В спортивных ставках и финансовых рынках есть много общего. В частности, “мудрость или менталитет толпы” устанавливает цены на высокоэффективных рынках, что делает рынок трудно преодолимым.

Насколько эффективны рынки ставок на спорт?
Фото: AdobeAdobe

Эффективность финансовых рынков и рынков ставок

С экономической точки зрения рынки становятся эффективными благодаря "мудрости толпы". Как заявил Джеймс Суровицкий в книге "Мудрость толпы", данные из различных областей свидетельствуют о том, что при благоприятных обстоятельствах большинство людей в совокупности умнее отдельных экспертов в плане принятия решений и решения проблем, прогнозирования и инноваций.

Требования, которые эксперты предъявляют к “мудрым толпам”:

  • разнообразие мнений;
  • независимость членов группы друг от друга;
  • децентрализация;
  • хорошие способы агрегирования мнений.

Помимо финансовых рынков, рынки ставок также являются высокоэффективными и уже давно используются в качестве полигона для проверки гипотезы эффективного рынка Юджина Фамы. Он утверждает, что рынки ставок более просты, чем традиционные финансовые рынки. Это объясняется фиксированным временем, в течение которого раскрывается значение ставки, а также временем окончания события.

Большинство фактов подтверждают эту точку зрения, и даже если финансовые рынки не являются на 100% эффективными, они все равно высокоэффективны.

Эффективны ли ставки на спорт?

По данным на 2020 год, мужской баскетбольный турнир NCAA является одним из самых популярных спортивных событий в мире и способствует значительному росту рынка ставок.

Статистика утверждает, что американцы ежегодно ставят на баскетбольные события 8,5 млрд долларов, при этом 4,1 млн бетторов делают ставки в букмекерских конторах с лицензией на осуществление игорной деятельности и 7,6 млн игроков заключают пари нелегально.

Букмекер Гранд Спорт принимает ставки на баскетбол и другие виды спорта на основании разрешения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Игроки могут быть уверены в честном расчете и своевременной выплате выигрышных ставок.

Анализ информации о линиях ставок на закрытие каждого турнира NCAA с 1996 по 2019 год выявил закономерности:

  1. Результаты исследования показывают, что рынок работает на эффективном уровне, с небольшим влиянием в виде выявляемой предвзятости. Большее количество ставок выигрывают большинство игр, но покрывают спред менее чем в 50% случаев.
  2. Рынок прогнозирует фактический счет для команд с большим количеством ставок очень эффективно, с общей ошибкой в прогнозе всего в 0,05 пункта. Около 0,5 очка недооценивают счет для команд с меньшим количеством ставок.
  3. Команда с большим количеством ставок почти 50% времени играла в первой четверти матча, где обычно происходит наибольшее расхождение. Во втором раунде игры клуб с высоким количеством ставок покрывал 50,7% времени, в раундах с третьего по шестой – 47,3%, что немного ниже диапазона 47,6%, необходимого для покрытия комиссионных букмекера.
  4. Рынок кажется более эффективным, когда игроки снижают планку до матчей с линиями ставок в 12 очков. При таком раскладе фаворит доминирует в 49% случаев.

Гай Элаад, Джеймс Рид и Карл Синглтон, авторы исследования 2020 года рассмотрели коэффициенты более, чем 50 сайтов онлайн-ставок на исходы более, чем 16 000 матчей футбола в период с 2010 по 2018 год. Аналитики пришли к выводу, что нет статистических доказательств того, что спортивные букмекерские конторы чрезмерно завышают цены на любой из исходов матча.

Связь между рынками спортивных ставок и инвестированием

Даже если любители ставок устанавливают цены на рынках спортивных пари, игроку сложно найти ошибки ценообразования, которые можно использовать в своих целях. Около 90% сделок в сфере инвестирования совершаются крупными институциональными трейдерами, которые устанавливают цены, а не индивидуальными инвесторами-любителями. Поскольку на рынке доминируют профессионалы, конкуренция действительно жестче по сравнению с рынком спортивных ставок.

Каждый раз, когда трейдер покупает или продает акции, он должен помнить, что у институциональных инвесторов больше ресурсов. Поэтому более вероятно, что они окажутся на правильной стороне сделки, в то время как частные лица совершат ошибку.

Около спорта,Джеймс Рид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители