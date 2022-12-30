Насколько эффективны рынки ставок на спорт?

В спортивных ставках и финансовых рынках есть много общего. В частности, “мудрость или менталитет толпы” устанавливает цены на высокоэффективных рынках, что делает рынок трудно преодолимым.
С экономической точки зрения рынки становятся эффективными благодаря "мудрости толпы". Как заявил Джеймс Суровицкий в книге "Мудрость толпы", данные из различных областей свидетельствуют о том, что при благоприятных обстоятельствах большинство людей в совокупности умнее отдельных экспертов в плане принятия решений и решения проблем, прогнозирования и инноваций.
Помимо финансовых рынков, рынки ставок также являются высокоэффективными и уже давно используются в качестве полигона для проверки гипотезы эффективного рынка Юджина Фамы. Он утверждает, что рынки ставок более просты, чем традиционные финансовые рынки. Это объясняется фиксированным временем, в течение которого раскрывается значение ставки, а также временем окончания события.
Большинство фактов подтверждают эту точку зрения, и даже если финансовые рынки не являются на 100% эффективными, они все равно высокоэффективны.
По данным на 2020 год, мужской баскетбольный турнир NCAA является одним из самых популярных спортивных событий в мире и способствует значительному росту рынка ставок.
Статистика утверждает, что американцы ежегодно ставят на баскетбольные события 8,5 млрд долларов, при этом 4,1 млн бетторов делают ставки в букмекерских конторах с лицензией на осуществление игорной деятельности и 7,6 млн игроков заключают пари нелегально.
Букмекер Гранд Спорт принимает ставки на баскетбол и другие виды спорта на основании разрешения Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Игроки могут быть уверены в честном расчете и своевременной выплате выигрышных ставок.
Гай Элаад, Джеймс Рид и Карл Синглтон, авторы исследования 2020 года рассмотрели коэффициенты более, чем 50 сайтов онлайн-ставок на исходы более, чем 16 000 матчей футбола в период с 2010 по 2018 год. Аналитики пришли к выводу, что нет статистических доказательств того, что спортивные букмекерские конторы чрезмерно завышают цены на любой из исходов матча.
Даже если любители ставок устанавливают цены на рынках спортивных пари, игроку сложно найти ошибки ценообразования, которые можно использовать в своих целях. Около 90% сделок в сфере инвестирования совершаются крупными институциональными трейдерами, которые устанавливают цены, а не индивидуальными инвесторами-любителями. Поскольку на рынке доминируют профессионалы, конкуренция действительно жестче по сравнению с рынком спортивных ставок.
Каждый раз, когда трейдер покупает или продает акции, он должен помнить, что у институциональных инвесторов больше ресурсов. Поэтому более вероятно, что они окажутся на правильной стороне сделки, в то время как частные лица совершат ошибку.