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1 час назад

Девятикратная олимпийская чемпионка Латынина попала в больницу

Газета.Ru

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина попала в больницу, сообщает Metaratings.ru.

Олимпийская чемпионка Латынина попала в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

88-летняя спортсменка отметила, что с ней уже все в порядке.

"Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую", - заявила Латынина.

Латынина завоевывала свои медали на трех Олимпийских играх в 1956, 1960, 1964 годах. Кроме девяти золотых наград в ее активе пять серебряных и четыре бронзовых. Она неоднократная чемпионка мира и Европы (1957—1962), СССР (1956—1964) в личных и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что в 1957 году на европейском первенстве Латынина завоевала все золото. До 2012 года гимнастка была самой титулованной спортсменкой на планете, ее рекорд побил американский пловец Майкл Фелпс.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху нужно уйти со своего поста. Вчера, 29 декабря, он сообщил, что санкции против российских атлетов должны оставаться в силе.

Около спорта,Томас Бах,Майкл Фелпс,Светлана Хоркина,Лариса Латынина,
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