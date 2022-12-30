Олимпийская чемпионка Латынина попала в больницу

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина попала в больницу, сообщает Metaratings.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

88-летняя спортсменка отметила, что с ней уже все в порядке.

"Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую", - заявила Латынина.

Латынина завоевывала свои медали на трех Олимпийских играх в 1956, 1960, 1964 годах. Кроме девяти золотых наград в ее активе пять серебряных и четыре бронзовых. Она неоднократная чемпионка мира и Европы (1957—1962), СССР (1956—1964) в личных и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что в 1957 году на европейском первенстве Латынина завоевала все золото. До 2012 года гимнастка была самой титулованной спортсменкой на планете, ее рекорд побил американский пловец Майкл Фелпс.