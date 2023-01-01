Я не жалею»: Туктамышева о съемках в мужском журнале

Елизавета Туктамышева в прошлом году сфотографировалась для мужского журнала. Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании сообщила, что вполне комфортно чувствовала себя на откровенной фотосессии, хотя и считает это «смелым шагом», и понимает, что решиться на такое может не каждый человек. Об этом пишут РИА Новости.
«Раньше много фигуристок снималось в российских журналах, но лет десять их не было. У каждого человека есть грань, которую он может или не может преодолеть. Мне было комфортно сниматься, я знала, на что шла. Я не жалею. Если бы думала, что буду жалеть, не согласилась бы. Это достаточно смелый шаг. Если есть какая-то доля сомнений, то лучше и не пытаться, потому что как раз из-за этого и возникают потом сожаления», - резюмировала Елизавета.
Обнародован список фигуристов, заработавших больше всех на этапах Гран-при России (6 этапов + финал) среди взрослых и юниоров, Кубке Федерации и прыжковом турнире в командном и личном первенстве в этом сезоне. Подсчетами занимались журналисты «Спорт-Экспресса».
1. Камила Валиева — 3,875 млн рублей.
2. Евгений Семененко — 3,55 млн рублей.
3. Софья Акатьева — 3,375 млн рублей.
4. Петр Гуменник — 2,825 млн рублей.
5. Елизавета Туктамышева — 2,25 млн рублей.