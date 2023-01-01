Я не жалею»: Туктамышева о съемках в мужском журнале

«Раньше много фигуристок снималось в российских журналах, но лет десять их не было. У каждого человека есть грань, которую он может или не может преодолеть. Мне было комфортно сниматься, я знала, на что шла. Я не жалею. Если бы думала, что буду жалеть, не согласилась бы. Это достаточно смелый шаг. Если есть какая-то доля сомнений, то лучше и не пытаться, потому что как раз из-за этого и возникают потом сожаления», - резюмировала Елизавета.