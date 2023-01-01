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25 минут назад

Я не жалею»: Туктамышева о съемках в мужском журнале

Ирина Лебедева

Елизавета Туктамышева в прошлом году сфотографировалась для мужского журнала. Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании сообщила, что вполне комфортно чувствовала себя на откровенной фотосессии, хотя и считает это «смелым шагом», и понимает, что решиться на такое может не каждый человек. Об этом пишут РИА Новости.

«Раньше много фигуристок снималось в российских журналах, но лет десять их не было. У каждого человека есть грань, которую он может или не может преодолеть. Мне было комфортно сниматься, я знала, на что шла. Я не жалею. Если бы думала, что буду жалеть, не согласилась бы. Это достаточно смелый шаг. Если есть какая-то доля сомнений, то лучше и не пытаться, потому что как раз из-за этого и возникают потом сожаления», - резюмировала Елизавета.

Обнародован список фигуристов, заработавших больше всех на этапах Гран-при России (6 этапов + финал) среди взрослых и юниоров, Кубке Федерации и прыжковом турнире в командном и личном первенстве в этом сезоне. Подсчетами занимались журналисты «Спорт-Экспресса».

1. Камила Валиева — 3,875 млн рублей.

2. Евгений Семененко — 3,55 млн рублей.

3. Софья Акатьева — 3,375 млн рублей.

4. Петр Гуменник — 2,825 млн рублей.

5. Елизавета Туктамышева — 2,25 млн рублей.

Около спорта,Видео,Софья Акатьева,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Елизавета Туктамышева,
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