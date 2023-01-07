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39 минут назад

WADA ожидает от России свыше  $1 млн в качестве ежегодного взноса

Илья Родин

Россия обязана выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более $1 млн в качестве обязательного ежегодного взноса, заявили в пресс-службе организации. Об этом пишет ТАСС.

WADA ожидает от России свыше $1 млн в качестве ежегодного взноса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», - подчеркнул представитель WADA.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заметил, что РФ следует продолжать сотрудничество с WADA, защищать интересы российских атлетов.

Чиновник добавил, что страна создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом.

Около спорта,Олег Матыцин,Всемирное антидопинговое агентство,
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