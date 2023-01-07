WADA ожидает от России свыше  $1 млн в качестве ежегодного взноса

Россия обязана выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) более $1 млн в качестве обязательного ежегодного взноса, заявили в пресс-службе организации. Об этом пишет ТАСС.
«Ежегодный взнос России в WADA в 2023 году составит $1 267 023», - подчеркнул представитель WADA.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заметил, что РФ следует продолжать сотрудничество с WADA, защищать интересы российских атлетов.
Чиновник добавил, что страна создала одну из самых эффективных систем по борьбе с допингом.