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1 час назад

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

Sports.ru

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры»
Фото: Sports.ruSports.ru

«План по разработке приемлемых условий для участия российских спортсменов пока слишком преждевременный. В союзниках у Украины – вся Европа, и их обеспокоенность вполне

Руководителям из Олимпийского совета Азии еще слишком рано искать возможные лазейки для интеграции России.

Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту», – цитирует Хейберга Inside the Games.

Около спорта,Герхард Хайберг,
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