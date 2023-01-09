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1 час назад

В Европе задумались о бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска россиян

Lenta.ruиещё 2

Бывший член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг рассказал о возможном бойкоте странами Европы Олимпийских игр-2024 в случае допуска на них россиян. Его слова передает Inside the Games.

В Европе задумались о бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хейберг заявил, что на Западе выражают беспокойство из-за условий по включению российских спортсменов в число участников Олимпиады и задумываются о возможном пропуске соревнований.

«Лидерам Олимпийского совета Азии еще слишком рано изучать возможные лазейки для интеграции России. Западу в данный момент не стоит рисковать», — добавил он.

9 декабря исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что в Азии больше нет необходимости соблюдать защитные меры по отношению к российским и белорусским спортсменам. Он предложил содействие в участии атлетов в турнирах ОСА и подчеркнул, что при этом будут соблюдены действующие санкции.

В конце февраля многие спортивные организации запретили сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Около спорта,Герхард Хейберг,СБОРНАЯ РОССИИ,
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