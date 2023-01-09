«Хейберг давит на МОК, чтобы россиян не допустили на Олимпиаду в Париже»

— Это делается специально, чтобы просто не допустили нас. Таким образом пытаются заранее поддавить на МОК, чтобы МОК изначально не принял решение о допуске российских спортсменов. Не знаю, найдет ли Хейберг единомышленников. Вот, например, в теннисе международные федерации ведут себя правильно и адекватно, а кто то этого не делает. Сложно сказать, как поведут себя члены МОК. Но он хочет своим коллегам намекнуть, чтобы они не принимали решение в пользу русских.