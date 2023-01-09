Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

«Хейберг давит на МОК, чтобы россиян не допустили на Олимпиаду в Париже» — Журова

Матч ТВ

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг своими заявлениями давит на МОК, чтобы организация не допустила российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже, сказала «Матч ТВ» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Хейберг давит на МОК, чтобы россиян не допустили на Олимпиаду в Париже»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Хейберг заявил, что страны Европы могут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, если Россия будет допущена к соревнованиям. Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям и отстранили спортсменов из двух стран.

— Это делается специально, чтобы просто не допустили нас. Таким образом пытаются заранее поддавить на МОК, чтобы МОК изначально не принял решение о допуске российских спортсменов. Не знаю, найдет ли Хейберг единомышленников. Вот, например, в теннисе международные федерации ведут себя правильно и адекватно, а кто то этого не делает. Сложно сказать, как поведут себя члены МОК. Но он хочет своим коллегам намекнуть, чтобы они не принимали решение в пользу русских.

Если нас допустят, мы не собираемся обсуждать решения отдельных стран по их участию. Это их дело, не хотите участвовать — не участвуйте. Но спортсмены этих стран будут в недоумении. Они тоже не хотят быть заложниками политических нюансов. Они хотят соревноваться с самыми сильными. А политики этих стран пытаются воздействовать на своих же спортсменов, — сказала Журова «Матч ТВ».

Около спорта,Герхард Хейберг,Светлана Журова,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители