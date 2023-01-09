«Хейберг давит на МОК, чтобы россиян не допустили на Олимпиаду в Париже»

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) норвежец Герхард Хейберг своими заявлениями давит на МОК, чтобы организация не допустила российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже, сказала «Матч ТВ» олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Хейберг заявил, что страны Европы могут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, если Россия будет допущена к соревнованиям. Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям и отстранили спортсменов из двух стран.
— Это делается специально, чтобы просто не допустили нас. Таким образом пытаются заранее поддавить на МОК, чтобы МОК изначально не принял решение о допуске российских спортсменов. Не знаю, найдет ли Хейберг единомышленников. Вот, например, в теннисе международные федерации ведут себя правильно и адекватно, а кто то этого не делает. Сложно сказать, как поведут себя члены МОК. Но он хочет своим коллегам намекнуть, чтобы они не принимали решение в пользу русских.
Если нас допустят, мы не собираемся обсуждать решения отдельных стран по их участию. Это их дело, не хотите участвовать — не участвуйте. Но спортсмены этих стран будут в недоумении. Они тоже не хотят быть заложниками политических нюансов. Они хотят соревноваться с самыми сильными. А политики этих стран пытаются воздействовать на своих же спортсменов, — сказала Журова «Матч ТВ».