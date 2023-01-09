В Госдуме назвали противников участия россиян в международных турнирах

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отреагировать на заявления бывшего члена организации Герхарда Хейберга. Он считает, что Европа может бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России.
«Основными противниками России являются Северная Европа и Прибалтика. Странная позиция бывшего члена МОК Гейберга. Нынешние члены МОК так жестко и противозаконно не высказываются. Я считаю, что данное высказывание — это подготовка общественного мнения, как отреагирует МОК и спортивные федерации. На месте МОК я бы сделал серьезное заявление, что такое мнение от европейских стран не может высказываться бывшим членом МОК», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.