В Госдуме назвали противников участия россиян в международных турнирах

«Основными противниками России являются Северная Европа и Прибалтика. Странная позиция бывшего члена МОК Гейберга. Нынешние члены МОК так жестко и противозаконно не высказываются. Я считаю, что данное высказывание — это подготовка общественного мнения, как отреагирует МОК и спортивные федерации. На месте МОК я бы сделал серьезное заявление, что такое мнение от европейских стран не может высказываться бывшим членом МОК», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».