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1 час назад

В Госдуме назвали основных противников участия российских спортсменов в международных турнирах

Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен отреагировать на заявления бывшего члена организации Герхарда Хейберга. Он считает, что Европа может бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России.

В Госдуме назвали противников участия россиян в международных турнирах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основными противниками России являются Северная Европа и Прибалтика. Странная позиция бывшего члена МОК Гейберга. Нынешние члены МОК так жестко и противозаконно не высказываются. Я считаю, что данное высказывание — это подготовка общественного мнения, как отреагирует МОК и спортивные федерации. На месте МОК я бы сделал серьезное заявление, что такое мнение от европейских стран не может высказываться бывшим членом МОК», — передает слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым.

Около спорта,Герхард Хейберг,Дмитрий Свищев,Госдума,
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