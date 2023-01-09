«Думаю, что он плохо знает спорт и является недалеким человеком. Я даже не думала про то, что спортсмены из Европы могут бойкотировать соревнования. А что, сильнейшим нельзя участвовать? Надо чтобы слабейшие заня

Российские спортсмены не делали ничего плохого, чтобы им сидеть дома вместо Олимпиады. За что так наказывать, я лично, как работающий тренер, который 55 лет работает на самом высоком уровне, не понимаю. За что наказывать людей? Что они сделали?» – сказала Тарасова.