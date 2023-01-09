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31 минуту назад

Губерниев о словах экс-члена МОК из Норвегии: «Это не похоже на спекуляцию, потому что мы видим позицию многих европейских стран, она крайне жесткая»

Sports.ru

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего члена Международного олимпийского комитета (МОК) норвежца Герхарда Хайберга.

Губерниев отреагировал на слова экс-члена МОК из Норвегии
Фото: sports.rusports.ru

Хайберг считает, что европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры в случае допуска России.

«Вероятность 50 на 50, нам остается только ждать. Это не похоже на спекуляцию, потому что мы видим позицию очень многих европейских стран, она крайне жесткая. К этим словам нужно отнестись достаточно серьезно», – сказал Губерниев.

«Соседи Украины вполне могут бойкотировать Олимпийские игры». Бывший член МОК из Норвегии о возможном допуске России

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