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1 час назад

«Стареющий чиновник МОК пытается привлечь к себе внимание» — Свищев о Хейберге

Матч ТВ

Высказывание почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Герхарда Хейберга о возможном бойкоте странами Европы Олимпиады 2024 года из за участия россиян — это давление на международное олимпийское движение, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Стареющий чиновник МОК пытается привлечь к себе внимание» — Свищев о Хейберге
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Хейберг заявил, что страны Европы могут бойкотировать Олимпиаду 2024 года, если Россия будет допущена к соревнованиям. Исполком МОК в феврале рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине. Многие федерации последовали этим рекомендациям и отстранили спортсменов из двух стран.

— Он же бывший член МОК, поэтому почетный. Он отправлен на пенсию, и для того, чтобы быть заметным, он пытается пнуть все, что связанно с Россией и Белоруссией. Стареющий чиновник МОК пытается привлечь к себе внимание, причем не самым лучшим образом. Пытаться спекулировать на негативных сейчас взаимоотношениях наших стран с европейским сообществом, не соответствует пусть даже бывшему, но все же члену МОК. Он должен искать возможности участия спортсменов из наших стран, а не спекулировать этим.

Такие высказывания недопустимы даже для бывшего чиновника. Это давление на международное олимпийское движение. И таких чиновников, даже бывших, нужно наказывать за такие слова, — сказал Свищев Metaratings.ru.

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