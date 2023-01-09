«Стареющий чиновник МОК пытается привлечь к себе внимание» — Свищев о Хейберге

— Он же бывший член МОК, поэтому почетный. Он отправлен на пенсию, и для того, чтобы быть заметным, он пытается пнуть все, что связанно с Россией и Белоруссией. Стареющий чиновник МОК пытается привлечь к себе внимание, причем не самым лучшим образом. Пытаться спекулировать на негативных сейчас взаимоотношениях наших стран с европейским сообществом, не соответствует пусть даже бывшему, но все же члену МОК. Он должен искать возможности участия спортсменов из наших стран, а не спекулировать этим.



Такие высказывания недопустимы даже для бывшего чиновника. Это давление на международное олимпийское движение. И таких чиновников, даже бывших, нужно наказывать за такие слова, — сказал Свищев Metaratings.ru.