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44 минуты назад

Eminem отказался от выступления на ЧМ-2022 за $ 8 млн

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Популярный рэпер Маршал Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, отказался от выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом сообщил другой рэпер Кёртис Джексон (50 Cent).

Eminem звали выступить на ЧМ-22
Фото: BetassistBetassist

50 Cent рассказал, что ему и Eminem предложили $ 9 млн за выступление на церемонии открытия чемпионата мира.

«Мне поступило предложение по чемпионату мира. Общий бюджет составил девять миллионов долларов. Я бы получил один миллион, а он — восемь. Я пообщался с его представителями, но они отказались», — цитирует музыканта People.

В 1996 году Eminem записал свой первый альбом. Известность пришла к нему благодаря поддержке Dr. Dre, который приложил руку к выпуску пластинки The Slim Shady LP. В 2000-м вышел один из главных альбомов артиста — The Marshall Mathers LP. Он писал тексты про насилие, секс, запрещённые вещества, участие в скандалах и судах.

В 2002 году Eminem получил «Оскар» за песню Lose Yourself в саундтреке к фильму «Восьмая миля». В нулевых он стал одним из самых продаваемых музыкантов.

Около спорта,Кертис Джексон,Эминем,Андре Янг,
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