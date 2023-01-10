Eminem звали выступить на ЧМ-22

Популярный рэпер Маршал Брюс Мэтерс Третий, более известный как Eminem, отказался от выступления на церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Об этом сообщил другой рэпер Кёртис Джексон (50 Cent).

Фото: Betassist Betassist

50 Cent рассказал, что ему и Eminem предложили $ 9 млн за выступление на церемонии открытия чемпионата мира.

«Мне поступило предложение по чемпионату мира. Общий бюджет составил девять миллионов долларов. Я бы получил один миллион, а он — восемь. Я пообщался с его представителями, но они отказались», — цитирует музыканта People.

В 1996 году Eminem записал свой первый альбом. Известность пришла к нему благодаря поддержке Dr. Dre, который приложил руку к выпуску пластинки The Slim Shady LP. В 2000-м вышел один из главных альбомов артиста — The Marshall Mathers LP. Он писал тексты про насилие, секс, запрещённые вещества, участие в скандалах и судах.