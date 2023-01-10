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36 минут назад

Костомарова госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке

Елена Прошина

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован в больницу в Коммунарке. Ему проводят искусственное насыщение крови кислородом ЭКМО – эта процедура применяется в экстренных случаях для поддержания жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Костомарова госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В начале шестого Костомарова привезли в "Коммунарку". Сейчас он на ЭКМО. Не ковид», – сообщает источник.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация, метод, который используют для поддержания жизни человека. Эта процедура даёт возможность справиться с тяжелым состоянием, а также восстановить работу больных органов.

Костомаров стал Олимпийским чемпионом в 2006 году, кроме того, в его активе есть две победы на чемпионатах мира и три на чемпионатах Европы, первенство России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Татьяна Навка, Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

О том, что Костомаров попал в реанимацию стало известно 10 января. Точный диагноз, поставленный спортсмену, пока не называется.

Около спорта,Екатерина Давыдова,Роман Костомаров,Анна Семенович,Татьяна Навка,
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