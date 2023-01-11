Тренер клуба НХЛ рассказал о страхе перед российскими туалетами

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери, ныне возглавляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс», в интервью YouTube-каналу Spittin' Chiclets рассказал о страхе перед российскими туалетами.

Фото: Сайт НХЛ Сайт НХЛ

Специалист вспомнил, как ехал вместе с «Салаватом» в Магнитогорск на автобусе из Уфы.

«В России на трассах люди ставят у дороги столы и торгуют. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там дырка в земле. Снимай штаны — и вперед, никакой туалетной бумаги», — заявил он.

Канадец добавил, что не смог воспользоваться подобным туалетом.

Монтгомери выступал за «Салават Юлаев» в 2003 году. Контракт с ним был расторгнут из-за низких показателей. Через год хоккеист завершил карьеру. Тренер возглавил «Бостон Брюинс» в июле 2022 года.