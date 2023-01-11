Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
30 минут назад

Тренер клуба НХЛ рассказал о страхе перед российскими туалетами

Lenta.ru

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джим Монтгомери, ныне возглавляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс», в интервью YouTube-каналу Spittin' Chiclets рассказал о страхе перед российскими туалетами.

Тренер клуба НХЛ рассказал о страхе перед российскими туалетами
Фото: Сайт НХЛСайт НХЛ

Специалист вспомнил, как ехал вместе с «Салаватом» в Магнитогорск на автобусе из Уфы.

«В России на трассах люди ставят у дороги столы и торгуют. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришел, а там дырка в земле. Снимай штаны — и вперед, никакой туалетной бумаги», — заявил он.

Канадец добавил, что не смог воспользоваться подобным туалетом.

Монтгомери выступал за «Салават Юлаев» в 2003 году. Контракт с ним был расторгнут из-за низких показателей. Через год хоккеист завершил карьеру. Тренер возглавил «Бостон Брюинс» в июле 2022 года.

Подкаст Spittin Chiclets выходит в США. Его автор Райан Уитни вместе с гостями часто критикует россиян и жизнь в стране. В частности, американский хоккеист Брайан Берард вспоминал о бесплатных пьянках с девушками в России, а канадский игрок Брэндон Сагдэн рассказал о начавшемся алкоголизме из-за жизни в стране.

Около спорта,Брэндон Сагдэн,Брайан Берард,Райан Уитни,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители