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24 минуты назад

Экипировщик российских олимпийцев готов в ближайшее время провести переговоры с РФС

ТАССиещё 1

Компания Zasport, которая является экипировщиком российских олимпийцев, готова в ближайшее время обсудить с Российским футбольным союзом (РФС) возможное сотрудничество. Об этом ТАСС в среду сообщили в компании.

Экипировщик российских олимпийцев готов провести переговоры с РФС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Zasport заявили, что на данный момент не получали обращений от РФС.

"Мы со своей стороны готовы провести переговоры в ближайшее время", - подчеркнули в компании.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил ТАСС, что в 2023 году организация откажется от использования экипировки германской компании Adidas, у национальной сборной будет новый технический спонсор. Европейский экипировщик сотрудничал с РФС с 2008 года, в августе 2021 года стороны заключили новое соглашение, рассчитанное до 2026 года. 1 марта 2022 года Adidas приостановил партнерское соглашение с РФС. Несмотря на это, сборная России осенью провела три товарищеских матча в экипировке от многолетнего поставщика.

"В этом году мы значительно нарастим наши производственные мощности и сконцентрируем производство на территории РФ, - сказала основатель бренда Zasport Анастасия Задорина. - Строительство фабрики Zasport в городе Ишимбай в Башкортостане уже завершено, открытие состоится весной, и в 2023-м мы сможем там производить большой объем продукции - около 562 тыс. единиц в год. Количество заказов увеличилось в прошлом году, и в этом мы также прогнозируем значительный рост".

Задорина отметила, что компания давно использует технологичные влаговыводящие ткани как для производства экипировки, так и для фитнес-коллекций.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла принять участие в плей-офф квалификации чемпионата мира в Катаре. Российская команда не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Около спорта,Анастасия Задорина,Александр Дюков,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
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