Слуцкер: Спецолимпиада РФ станет первой, проведенной по летним и зимним видам

"Мы решили не оставлять людей с нарушениями интеллекта, не лишать их праздника в Казани. Мы впервые в мире придумали такой формат, [чтобы] и летние, и зимние виды спорта объединить. Благо в Казани есть огромная и очень современная спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить столь масштабные соревнования в одно время", - сказала Слуцкер.