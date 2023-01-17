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1 час назад

Слуцкер: Спецолимпиада России станет первой в мире, проведенной по летним и зимним видам

ТАССиещё 5

Единые игры Специальной Олимпиады России в Казани станут уникальными благодаря проведению соревнований по зимним и летним видам спорта одновременно. Об этом сообщила во вторник президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, выступая в формате видео-конференц-связи на брифинге в Казани.

Слуцкер: Спецолимпиада РФ станет первой, проведенной по летним и зимним видам
Фото: СоцсетиСоцсети

"Мы решили не оставлять людей с нарушениями интеллекта, не лишать их праздника в Казани. Мы впервые в мире придумали такой формат, [чтобы] и летние, и зимние виды спорта объединить. Благо в Казани есть огромная и очень современная спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить столь масштабные соревнования в одно время", - сказала Слуцкер.

По ее словам, проведение Специальной Олимпиады России в Казани позволит Татарстану занять одно из ведущих мест в мире по опыту, анализу и методикам работы и адаптации людей с особенностями развития интеллекта.

Участие в Единых играх Специальной Олимпиады России примут спортсмены из 59 регионов страны, а также из Белоруссии. Соревнования по 18 дисциплинам будут проходить на 14 спортивных объектах. Церемония открытия соревнований состоится 22 января на территории "Казань-Экспо", сами соревнования запланированы на 23-26 января.

Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады.

Около спорта,Ольга Слуцкер,
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