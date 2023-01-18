Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Депутат Милонов об отказе Проворова от свитера с ЛГБТ-символикой: «Правильно сделал, как нормальный русский мужик. А если в поддержку заставят совокупляться с активистами?»

Sports.ruиещё 2

Депутат Виталий Милонов похвалил Ивана Проворова за отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Милонов высказался об отказе Проворова кататься в свитере с ЛГБТ-символикой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так:

«Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

– Проворов все правильно сделал, как нормальный русский мужик. Надеть такой свитер – это полнейший зашквар. В нормальном спорте после такого уже не место.

Американцы, как в политическом, так и в ментальном плане, большие ########, и свитеры в поддержку ЛГБТ являются отражением их сущности.

– Что делать российским хоккеистам, если в НХЛ заставляют принимать участие в таких акциях?

– Не принимать участие в таком. А если в поддержку ЛГБТ заставят совокупляться с активистами? Надо или оставаться человеком, или присягать таким ценностям, – сказал Милонов.

Около спорта,Иван Проворов,Виталий Милонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители