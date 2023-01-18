Кая Каллас раскритиковала футболистов за фото с Карпиным

«Россия использует спорт как "мягкую силу". И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные. Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали чёткого порицания конфликта на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней», – рассказала она.