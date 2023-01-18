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1 час назад

Кая Каллас раскритиковала футболистов за фото с Карпиным

Елена Прошина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подвергла критике местных футболистов за совместные фотографии с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Об этом сообщает ERR.

Кая Каллас раскритиковала футболистов за фото с Карпиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На мой взгляд, это не просто история о друзьях, которые пьют пиво в баре. Как можно вот так собираться и делать вид, что ничего не происходит? Это невозможно!», – заявила она.

По мнению Каллас, спорт является «элементом мягкой силы», которую Россия использует в своих целях.

«Россия использует спорт как "мягкую силу". И все эти разговоры о том, что надо разделять политику и спорт, не совсем правильные. Мне кажется, что упреки, чувства, возникшие в этом случае… Все ожидали чёткого порицания конфликта на Украине. Реакция, которая последовала после публикации этой фотографии, была неохотной и не совсем искренней», – рассказала она.

Каллас также добавила, что спортсмены могут не понимать, в чём состоит проблема. По её мнению, людей задевает, что Эстонская сборная «по-дружески общается» с главным тренером сборной России «как будто в этом ничего такого нет».

«Как можно сделать вид, что ничего не случилось? И давайте будем дальше жить так же, как раньше? Ведь так же нельзя!», – подытожила премьер-министр.

Ранее Кая Каллас заявила, что Эстония стоит перед выбором между европейскими стандартами и превращением в «изолированную и ожесточенную нацию».

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