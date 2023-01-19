Усэйн Болт лишился 12 млн долларов в результате банковского мошенничества

Усэйн Болт лишился 12 миллионов долларов в результате банковского мошенничества.

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Деньги пропали со счета восьмикратного олимпийского чемпиона в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL).

По словам адвоката Болта Линтона Гордона, от накоплений бывшего спортсмена на счету осталось около 12 000 долларов.

Ямайская комиссия по финансовым операциям уже назначила нового временного управляющего в SSL.