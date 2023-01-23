Боец UFC Чимаев отреагировал на сожжение Корана в Швеции

«Он для нас террорист. Я мусульманин, и я никогда не был против чьей-то религии. Никогда не делал того, что он делает против чьей-то религии. Почему вы позволяете ему так поступать? Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения», — написал Чимаев в социальной сети «Инстаграм»*.