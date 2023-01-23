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29 минут назад

Боец UFC Чимаев назвал террористом Палудана, который сжёг Коран в Швеции

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Популярный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусреднем весе UFC, сделал заявление на шведском языке, назвав террористом шведского радикала Расмуса Палудана, который на днях сжёг священную для мусульман книгу Коран.

Боец UFC Чимаев отреагировал на сожжение Корана в Швеции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Он для нас террорист. Я мусульманин, и я никогда не был против чьей-то религии. Никогда не делал того, что он делает против чьей-то религии. Почему вы позволяете ему так поступать? Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, поэтому проявите к нам немного уважения», — написал Чимаев в социальной сети «Инстаграм»*.

Шведский активист сжег Коран перед турецким посольством

Напомним, Палудан публично сжёг Коран 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Местные СМИ писали, что акция прошла с разрешения местных властей.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.

Около спорта,Расмус Палудан,Хамзат Чимаев,
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