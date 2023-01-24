В Минспорте прокомментировали подход WADA к восстановлению РУСАДА

Заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получит статус соответствия из-за несоответствия законодательства страны новому антидопинговому кодексу WADA, основано на дискриминационном подходе. Такое мнение во вторник высказал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров на заседании в Госдуме.
Банька, выступая на ноябрьском совете учредителей WADA, заявил, что РУСАДА не получит статус соответствия к середине декабря, так как у независимых аудиторов в сентябре возникли замечания к деятельности российского агентства - речь идет о том, что в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" до сих пор не внесены изменения, соответствующие новому антидопинговому кодексу WADA.
"Минспорт считает дискриминационными заявления Баньки в отношении РУСАДА. От РУСАДА никоим образом не зависят изменения национального законодательства. Это дискриминационный подход", - сказал Федоров.
"Есть несколько стран, прежде всего это страны СНГ, у которых в законодательстве, как и у нас, перечислены те же виды нарушений. Эти агентства продолжают быть соответствующими кодексу. Впервые за несколько аудитов были сделаны такие выводы", - отметила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
Исполком WADA принял решение о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2019 года. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону WADA, которое подало иск к РУСАДА. В сентябре WADA провело аудиторскую проверку деятельности своих коллег из России.