В Минспорте прокомментировали подход WADA к восстановлению РУСАДА

Заявление президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не получит статус соответствия из-за несоответствия законодательства страны новому антидопинговому кодексу WADA, основано на дискриминационном подходе. Такое мнение во вторник высказал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров на заседании в Госдуме .

Банька, выступая на ноябрьском совете учредителей WADA, заявил, что РУСАДА не получит статус соответствия к середине декабря, так как у независимых аудиторов в сентябре возникли замечания к деятельности российского агентства - речь идет о том, что в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" до сих пор не внесены изменения, соответствующие новому антидопинговому кодексу WADA.