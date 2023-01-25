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46 минут назад

Daily Mail: легенда бокса Майк Тайсон обвиняется во втором изнасиловании

Газета.Ru

Легенда мирового бокса Майк Тайсон был обвинен во втором изнасиловании. Об этом сообщил Daily Mail.

Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе обвиняется в изнасиловании женщины после того, как они встретились в ночном клубе Олбани в начале 1990-х годов, согласно иску на 5 млн долларов, поданному в январе этого года.

«Я cела в лимузин Тайcона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайcон cразу начал прикаcатьcя ко мне и попыталcя поцеловать.

Я неcколько раз говорила ему «нет» и проcила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он cтянул c меня штаны и жеcтоко изнаcиловал», – заявила потерпевшая.

Напомним, 10 февраля 1992 года Тайсон был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон и отсидел три года в тюрьме.

Россиянка обвинила футболиста в изнасиловании

В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987–1990), чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) (1986–1990, 1996), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (1987–1990, 1996), Международной боксерской федерации (IBF) (1987–1990), The Ring (1988–1990).

Ранее сообщалось, что защищать права бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, будет адвокат его бывшего партнера по команде Лионеля Месси Кристобаль Мартелл.

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