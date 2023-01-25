Майка Тайсона обвинили во втором изнасиловании

Легенда мирового бокса Майк Тайсон был обвинен во втором изнасиловании. Об этом сообщил Daily Mail.

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе обвиняется в изнасиловании женщины после того, как они встретились в ночном клубе Олбани в начале 1990-х годов, согласно иску на 5 млн долларов, поданному в январе этого года.

«Я cела в лимузин Тайcона, чтобы забрать мою подругу из ее дома. Тайcон cразу начал прикаcатьcя ко мне и попыталcя поцеловать.



Я неcколько раз говорила ему «нет» и проcила прекратить, но он продолжал нападать на меня. Затем он cтянул c меня штаны и жеcтоко изнаcиловал», – заявила потерпевшая.

Напомним, 10 февраля 1992 года Тайсон был признан виновным в изнасиловании Дезире Вашингтон и отсидел три года в тюрьме.

В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Тайсон является абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987–1990), чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) (1986–1990, 1996), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (1987–1990, 1996), Международной боксерской федерации (IBF) (1987–1990), The Ring (1988–1990).