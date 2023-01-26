Мэр Парижа призвала допустить спортсменов РФ к участию в Олимпиаде-2024

Мэр Парижа (Франция) Анн Идальго считает, что Международный олимпийский комитет должен разрешить российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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«Для атлетов это имеет важнейшее значение, нельзя лишать спортсменов турниров. Но я поддерживаю спортивное движение. На Играх не должна присутствовать делегация с российской символикой», — цитирует Идальго L’Equipe.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования из-за событий на Украине. Большинство федераций последовали этим рекомендациям, лишь некоторые разрешили спортсменам выступать в нейтральном статусе.