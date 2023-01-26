Роналду показал часы за $780 тысяч

Производитель часов и ювелирных изделий Jacob & Co создал эксклюзивные часы для Криштиану Роналду, который является амбассадором бренда. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Hypebeast.

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Часы Caviar Flying Tourbillon украшены ярко-зелеными камнями цаворитами. Это самые редкие гранаты, которые в природе встречаются в 200 раз реже, чем изумруды. Сама модель сделана из белого золота, а ремешок – из крокодиловой кожи, ее украшают порядка 300 таких камней. Стоимость часов составляет около $780 тыс.

Такие часы есть только у Роналду – они выпущены в единственном экземпляре. Футболист недавно стал игроком клубу Саудовской Аравии «Аль-Наср», поэтому неслучайно модель украшают именно зеленые камни, ведь зеленый цвет является символом ислама и считается любимым цветом пророка Мухаммеда.

Своим фанатам футболист продемонстрировал часы в соцсетях, где опубликовал фото из частного самолета.