Глава МОК Бах высказался о возможном бойкоте Украиной ОИ

«Бойкот Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, также не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — передает слова Баха Spiegel.