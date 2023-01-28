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39 минут назад

Глава МОК Бах высказался о возможном бойкоте Украиной ОИ

Газета.Ruиещё 7

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил слова министра спорта Украины Вадима Гутцайта о возможном бойкоте Олимпийских игр из-за допуска россиян.

Глава МОК Бах высказался о возможном бойкоте Украиной ОИ
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Бойкот Украины, которым угрожал министр спорта Вадим Гутцайт, также не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян. Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — передает слова Баха Spiegel.

25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Детальные правила будут разработаны позднее.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Около спорта,Вадим Гутцайт,Томас Бах,
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