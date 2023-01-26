В Казани обсудят вопрос компенсации за отмену Суперкубка УЕФА

«Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведём в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку. Ребята как вернутся, выйдем на связь (представители РФС уезжали на встречу с УЕФА. — Прим. «Чемпионата»).