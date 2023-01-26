Самуэльссон прокомментировал решение МОК о допуске на турниры россиян

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон назвал «печальным и неожиданным» решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает Expressen.
«Я не удивлен, но думаю, что это печальное и неожиданное решение. Я думал, что год назад они поступили правильно, когда решили исключить спортсменов из обеих стран. Не вижу чего-то, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов», – заявил спортсмен.
25 января исполком МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, если они не поддержали спецоперацию на Украине.