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1 час назад

Самуэльссон прокомментировал решение МОК о допуске на турниры россиян

Елена Прошина

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон назвал «печальным и неожиданным» решение Международного олимпийского комитета (МОК) о возвращении российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает Expressen.

Самуэльссон прокомментировал решение МОК о допуске на турниры россиян
Фото: РамблерРамблер

«Я не удивлен, но думаю, что это печальное и неожиданное решение. Я думал, что год назад они поступили правильно, когда решили исключить спортсменов из обеих стран. Не вижу чего-то, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов», – заявил спортсмен.

25 января исполком МОК заявил, что рассмотрит возможность допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования в нейтральном статусе, если они не поддержали спецоперацию на Украине.

Около спорта,Себастьян Самуэльссон,
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