Самуэльссон прокомментировал решение МОК о допуске на турниры россиян

«Я не удивлен, но думаю, что это печальное и неожиданное решение. Я думал, что год назад они поступили правильно, когда решили исключить спортсменов из обеих стран. Не вижу чего-то, что могло бы оправдать позицию МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов», – заявил спортсмен.