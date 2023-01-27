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49 минут назад

В Норвегии назвали членов МОК «полезными идиотами для Кремля»

Никита Бородкин

Спортивный комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за их желание вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Как сообщает «Газета.Ru», он назвал членов комитета «полезными идиотами для Кремля».

По его словам, МОК регулируется на основе «циничных рыночных соображений». Сальтведт считает, что организация не хочет проводить Олимпийские игры в Париже, которые принесут больше денег, чем когда-либо, без россиян.

«Тот факт, что члены МОК позволяют промыть себе мозги, делает их полезными идиотами для Кремля, к сожалению», — добавил он.

Напомним, что в феврале прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к любым соревнованиям из-за спецоперации на Украине. В среду, 25 января, МОК объявил о планах допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе атлетов из России и Белоруссии, которые не выражали поддержку действиям Москвы.

Около спорта,Видео,Ян Петтер,
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