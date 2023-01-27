Во Всероссийской федерации плавания ожидают разъяснений по отбору россиян на Олимпиаду

"Самое главное то, что появилась перспектива выхода на международную арену, - сказал Сальников. - Исходя из открывающейся возможности выступить на континентальных соревнованиях в Азии, должны появиться четкие параметры, в том числе речь должна идти и об отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже, это будет понятно из диалога с World Aquatics. Мы сейчас изучаем послание президента МОК Томаса Баха, в соответствии с которым ожидаем разъяснений от World Aquatics. После этого мы должны будем отработать формат".