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1 час назад

Федерация регби России со сдержанным оптимизмом отнеслась к решению МОК по допуску россиян

ТАСС

Федерация регби России (ФРР) видит основания для сдержанного оптимизма в предложении Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян к международным турнирам. Об этом журналистам в пятницу заявил председатель высшего совета ФРР Игорь Артемьев.

Федерация регби России прокомментировала решение МОК по допуску россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25 января МОК призвал федерации по видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), до международных соревнований. Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК.

"В глобальном масштабе мы видим, что МОК меняет позицию по допуску россиян на соревнования, нас пригласили на Азиатские игры. Я думаю, мы должны понимать, что это движение связано с большим количеством обращений со стороны международных федераций. Я думаю, нас отдадут в руки европейской федерации, которая будет допускать нас и наших белорусских коллег", - сказал Артемьев.

"Мы надеемся, что регби останется консервативным видом спорта, защищенным от политических веяний, но практика показывает, что это не совсем так. Позиция европейских коллег может быть разной. Я думаю, нам надо активизировать линию переговоров и понять, какие у них настроения. Есть определенные основания для сдержанного оптимизма, нам нужно понимать, что нам делать дальше", - добавил он.

28 февраля прошлого года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) 1 марта принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления, также было приостановлено членство ФРР в международной организации.

Около спорта,Игорь Артемьев,
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