Федерация регби России прокомментировала решение МОК по допуску россиян

"Мы надеемся, что регби останется консервативным видом спорта, защищенным от политических веяний, но практика показывает, что это не совсем так. Позиция европейских коллег может быть разной. Я думаю, нам надо активизировать линию переговоров и понять, какие у них настроения. Есть определенные основания для сдержанного оптимизма, нам нужно понимать, что нам делать дальше", - добавил он.