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1 час назад

Руководители спортивных федераций России отреагировали на заявление Баха

Майк Габриелян

Стала известна реакция глав спортивных федераций России на последнее заявление Томаса Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководители спортивных федераций России отреагировали на заявление Баха
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер считает, что пока ведутся лишь «разговоры и пожелания, которые не имеют под собой законного основания».

«Все это нужно узаконить как можно быстрее. Думаю, конец февраля — начало марта — крайний срок, когда должны выйти все законные и подзаконные акты, которые дадут возможность России выступать на всех соревнованиях», - заявила Винер.

В свою очередь, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что слова президента МОК «можно считать позитивным для нас шагом».

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов призвал МОК не только допустить россиян к соревнованиям, но и разрешить им выступать под национальным флагом.

«Если спортсмены России ни в чем не виноваты и не должны быть дискриминированы, то дайте нам возможность выступать под своим флагом», - сказал Мамедов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

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