Фигуристка Загитова споет в дуэте с певицей Zivert

«Я очень рада, что пробую себя в новом деле. Мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь. Благодарна фестивалю за то, что он дает ценную возможность реализовать мою маленькую мечту», — сказала Загитова.