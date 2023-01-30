Фигуристка Загитова споет в дуэте с певицей Zivert

Фигуристка Алина Загитова и певица Zivert исполнят одну из композиций артистки на фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что дуэт исполнит любимую песню фигуристки из репертуара Zivert.
«Я очень рада, что пробую себя в новом деле. Мне всегда нравилось петь, особенно приятно и трепетно исполнить любимую песню с артисткой, которой восхищаюсь. Благодарна фестивалю за то, что он дает ценную возможность реализовать мою маленькую мечту», — сказала Загитова.
Фестиваль состоится в Москве 14 февраля на «ЦСКА Арене». Помимо Загитовой на лед выйдут фигуристы Камила Валиева, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский и другие.
Напомним, после победы на Олимпиаде и чемпионате мира Загитова сосредоточилась на карьере телеведущей. Вместе с Алексеем Ягудиным она ведет шоу «Ледниковый период», а также выступает в различных ледовых шоу. О завершении спортивной карьеры фигуристка не объявляла.