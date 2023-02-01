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44 минуты назад

Радимов о словах Кокорина про тюрьму: я не хочу сидеть

Газета.Ruиещё 3

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что настоящий мужчина должен отсидеть.

Радимов о словах Кокорина про тюрьму: я не хочу сидеть
Фото: 

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает сам за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», — приводит слова Радимова Sport24.

Напомним, что в октябре 2018 года Павел Мамаев, а также братья Кокорины и их друг Александр Протасовицкий стали фигурантами уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Кокорин в одном из заведений Москвы ударил стулом главу департамента Минпромторга Дениса Пака, нанеся ему черепно-мозговую травму.

В мае 2019 года их приговорили к реальным срокам заключения.

Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — по 1,5 года. В сентябре 2019 года их выпустили по УДО.

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