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25 минут назад

Глава ОКР Поздняков выступил против бойкота Олимпиады

Илья Родин

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в своем Telegram-канале предостерег россиян от призывов бойкотировать Игры в Париже из-за условий МОК по допуску спортсменов. Он пояснил, что это сыграет на руку «нашим оппонентам».

Глава ОКР Поздняков выступил против бойкота Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

Поздняков пояснил, что призывающим к бойкоту Олимпиады лицам следует «четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш – это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два Олимпийских цикла».

Глава ОКР уточнил, что в этом случае российские спортсмены не будут участвовать практически во всех международных соревнованиях на протяжении 8 лет. По его оценке, «именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты».

История якобы не знает случаев, когда бойкот оказал бы позитивное влияние на развитие спорта в том или ином государстве, резюмировал Поздняков.

Напомним, что МОК 25 января заявил о возможности допуска россиян и белорусов на разнообразные международные турниры при соблюдении ряда жестких условий.

Около спорта,Станислав Поздняков,
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