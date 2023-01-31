В понедельник Подоляк распространил сообщение на своей странице в Twitter, в котором обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий России и подкупе с ее стороны.

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения", - говорится в заявлении МОК.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).