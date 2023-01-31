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5 часов назад

МОК назвал клеветническими обвинения в коррупции со стороны Украины

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал клеветническими заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обвинившего организацию в коррупции и поощрении действий России. Заявление МОК во вторник приводит агентство Reuters.

В понедельник Подоляк распространил сообщение на своей странице в Twitter, в котором обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий России и подкупе с ее стороны.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

"МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения", - говорится в заявлении МОК.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).

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