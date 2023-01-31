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3 часа назад

МОК ответил Подоляку на обвинения в коррупции

Алиса Селезнёва

Международный олимпийский комитет (МОК) отверг критику украинских властей и назвал клеветническим высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о подкупе организации со стороны России. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Подоляк на своей странице в Twitter разместил пост, в котором обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий России и подкупе с ее стороны, подчеркнув, что организация выступает «пропагандистом» конфликта.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Ранее в МОК сообщили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине. Кроме того всем спортсменам необходимо будет пройти индивидуальную проверку.

МОК назвал условие для допуска россиян до турниров

При этом министр спорта Польши Камил Бортничук объявил о планах создать коалицию против участия сборных России и Белоруссии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. А премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала к полной изоляции российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях.

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