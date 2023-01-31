Международный олимпийский комитет (МОК) отверг критику украинских властей и назвал клеветническим высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о подкупе организации со стороны России. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Подоляк на своей странице в Twitter разместил пост, в котором обвинил МОК и его главу Томаса Баха в поощрении действий России и подкупе с ее стороны, подчеркнув, что организация выступает «пропагандистом» конфликта.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какого-либо конструктивного обсуждения», - говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Ранее в МОК сообщили, что готовы рассмотреть возможность участия россиян и белорусов в международных соревнованиях в нейтральном статусе, но только при ряде строгих ограничений. В частности, они должны следовать олимпийской хартии, то есть не поддерживать спецоперацию на Украине. Кроме того всем спортсменам необходимо будет пройти индивидуальную проверку.