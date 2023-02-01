Умер старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра

Накануне, 31 января, на 108-м году из жизни ушёл Феликс Сьерра. Уругваец был старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр.

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«В понедельник он просто мирно заснул и уже не проснулся. Мой отец снял капитанскую повязку и покинул корабль», — приводит слова дочери спортсмена Die Welt.

Феликс Сьерра был участником летних Олимпийских игр 1948 года, проходивших в Лондоне (Великобритания). Уругваец на Олимпиаде-1948 выступал в парусном спорте, где занял шестое место.