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4 часа назад

На 108-м году из жизни ушёл старейший участник Олимпийских игр

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Накануне, 31 января, на 108-м году из жизни ушёл Феликс Сьерра. Уругваец был старейшим из ныне живущих участников Олимпийских игр.

Умер старейший участник Олимпийских игр Феликс Сьенра
Фото: BetassistBetassist

«В понедельник он просто мирно заснул и уже не проснулся. Мой отец снял капитанскую повязку и покинул корабль», — приводит слова дочери спортсмена Die Welt.

Феликс Сьерра был участником летних Олимпийских игр 1948 года, проходивших в Лондоне (Великобритания). Уругваец на Олимпиаде-1948 выступал в парусном спорте, где занял шестое место.

Отметим, что после смерти южноамериканского спортсмена старейшим из ныне живущих участников Олимпиад стал немецкий наездник Вилли Бюзинг. Серебряному и бронзовому призеру Олимпийских игра 1952 года в Хельсинки на данный момент 101 год.

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